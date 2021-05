Tela Quente hoje (10/05): Pantera Negra é atração na Globo

Tela Quente hoje (10/05) tem como atração o filme Pantera Negra, estrelado por Chadwick Boseman, na Globo. O longa vai ao ar por volta das 22h35, logo após mais um capítulo de Império.

Sinopse: Após a morte do rei T’Chaka, o príncipe T’Challa retorna a Wakanda para a cerimônia de coroação. Nela são reunidas as cinco tribos que compõem o reino, sendo que uma delas, os Jabari, não apoia o atual governo. T’Challa logo recebe o apoio de Okoye, a chefe da guarda de Wakanda, da irmã Shuri, que coordena a área tecnológica do reino, e também de Nakia, a grande paixão do atual Pantera Negra, que não quer se tornar rainha. Juntos, eles estão à procura de Ulysses Klaue, que roubou de Wakanda um punhado de vibranium, alguns anos atrás.

O filme Pantera Negra também está disponível no Amazon Prime Video.

Título Original: Black Panther

Elenco: Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o, John Kani, Andy Serkis, Danai Gurira, Letitia Wright

Dubladores: T’challa / Pantera Negra: Rodrigo Oliveira/ Nakia: Márcia Morelli/ Everett K. Ross: Marcus Jardym/ Shuri: Carol Crespo/ Ramonda: Mônica Rossi/ N’jadaka/ Erik “Killmonger” Stevens: Pierre Bittencourt/ Ulysses Klaue / Garra Sônica: Eduardo Dascar/ T’chaka: Anderson Coutinho

Direção: Ryan Coogler

Nacionalidade: Americana

Gênero: Ação