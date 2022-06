Tela Quente hoje (13/06) tem Não Vamos Pagar Nada na Globo

Tela Quente hoje (13/06) exibe na Globo o filme Não Vamos Pagar Nada. O longa nacional vai ao ar por volta das 22h35, logo após mais um capítulo da novela Pantanal.

Tela Quente hoje (13/06) – Não Vamos Pagar Nada

Sinopse: Antônia é uma mulher simples que, apesar de desempregada e cheia de dificuldades para pagar as contas, não perde o bom humor. Quando, indignada com o aumento dos preços no único mercado do bairro, ela faz um escândalo, Antônia acaba contagiando outros clientes e causando um reboliço em que saqueiam o mercado e se recusam a pagar. Agora, ela vai precisar de muito jogo de cintura pra justificar suas atitudes para o marido.

MAIS INFORMAÇÕES

Título Original: Não Vamos Pagar Nada

Elenco: Fernando Caruso, Leandro Soares, Flávio Bauraqui, Edmilson Filho, Samantha Schmütz, Paulinho Serra, Flávia Reis

Direção: João Fonseca

Nacionalidade: Brasileira