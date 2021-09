Tela Quente hoje (13/09), segunda-feira | Tempestade: Planeta Em Fúria é atração na Globo

A Tela Quente hoje (13/09) tem como atração o filme Tempestade: Planeta Em Fúria na Globo. O longa será exibido por volta das 23h10, logo após mais um capítulo da novela Verdades Secretas.

Tela Quente hoje (13/09), segunda-feira – Tempestade: Planeta Em Fúria

Sinopse: A ocorrência cada vez mais frequente de eventos climáticos capazes de ameaçar a existência da humanidade faz com que seja criada uma extensa rede de satélites, ao redor de todo o planeta, de forma a controlar o próprio clima. Apelidado de “dutch boy”, este sistema construído a partir da cooperação de 17 países é coordenado pelo engenheiro Jake Lawson. Após anos de dedicação, ele é afastado da função devido a questões políticas e, em seu lugar, é nomeado seu irmão caçula, Max.

Três anos depois, quando a coordenação do “dutch boy” está prestes a ser transferida dos Estados Unidos para a ONU, falhas pontuais provocam uma forte nevasca em pleno deserto no Afeganistão e altíssimas temperaturas em Hong Kong, que matam centenas de pessoas. Jake é, então, convocado para descobrir o que está acontecendo e, enviado para a estação internacional, desvenda uma imensa conspiração, ao mesmo tempo que precisa deixar para trás os atritos existentes com Max.

O filme Tempestade: Planeta Em Fúria também está disponível para locação os compra no YouTube.

MAIS INFORMAÇÕES

Título Original: Geostorm

Elenco: Gerard Butler, Jim Sturgess, Abbie Cornish, Alexandra Maria Lara

Direção: Dean Devlin

Nacionalidade: Americana

Gênero: Ficção científica