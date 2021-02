Tela Quente hoje (22/02): Como Eu Era Antes de Você é atração na Globo

Tela Quente hoje (22/02) tem como atração o filme Como Eu Era Antes de Você. O longa será exibido pela Globo a partir de por volta de 23h55, logo após o Big Brother Brasil 21.

publicidade

Tela Quente hoje (22/02): Como Eu Era Antes de Você

Sinopse: Rico e bem sucedido, Will leva uma vida repleta de conquistas, viagens e esportes radicais até ser atingido por uma moto, ao atravessar a rua em um dia chuvoso. O acidente o torna tetraplégico, obrigando-o a permanecer em uma cadeira de rodas. A situação o torna depressivo e extremamente cínico, para a preocupação de seus pais.

É neste contexto que Louisa Clark é contratada para cuidar de Will. De origem modesta, com dificuldades financeiras e sem grandes aspirações na vida, ela faz o possível para melhorar o estado de espírito de Will e, aos poucos, acaba se envolvendo com ele.

publicidade

Disponível no Amazon Prime Video (assinatura com canal MGM).

publicidade

>>> Leia também: Colunistas fazem campanha para Karol Conká continuar no BBB 21: “pelo bem do entretenimento”

MAIS INFORMAÇÕES

Título Original: Me Before You

Elenco: Sam Claflin; Emilia Clarke; Charles Dance; Janet Mc Teer.

Dubladores: Louisa “Lou” Clark: Carol Crespo/ William “Will” Traynor: Raphael Rossatto / Camilla Traynor: Mariangela Cantú/ Stephen Traynor: Helio Ribeiro / Patrick: Andreas Avancini / Josie Clark: Telma Da Costa / Bernard Clark: Júlio Chaves / Katrina “Treena” Clark: Flávia Fontenelle / Nathan: Guilherme Briggs / Alicia Dewar: Guilene Conte.

Direção: Thea Sharrock

Nacionalidade: Americana

Gênero: Drama