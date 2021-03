Tela Quente hoje (22/03): O Falcão Manteiga de Amendoim é atração na Globo

Tela Quente hoje (22/03) tem como atração o filme O Falcão Manteiga de Amendoim. O longa será exibido pela Globo por volta de 23h40, logo após o Big Brother Brasil 21.

Tela Quente hoje (22/03): O Falcão Manteiga de Amendoim

Sinopse: Zak, um rapaz com síndrome de down, decide fugir da casa de acolhimento onde vive e aventurar-se no mundo, determinado a inscrever-se numa escola profissional de luta livre. É assim que conhece Tyler, um fora-da-lei de bom coração que o acolhe e quer ajudá-lo a concretizar o seu sonho. A sua cumplicidade vai conquistar Eleanor, uma jovem que larga tudo e para os acompanhar na aventura.

O filme O Falcão Manteiga de Amendoim também está disponível no Amazon Prime Video.

Título Original: Peanut Butter Falcon

Elenco: Bruce Dern, Dakota Johnson, John Hawkes, Shia Labeouf, Thomas Haden Church, Zack Gottsagen

Dubladores: Adriana Torres; Luiz Carlos Persy; Márcio Simões; Ronaldo Júlio; Sérgio Cantú; Wirley Contaifer

Direção: Michael Schorr; Michael Schwarz; Tyler Nilson

Nacionalidade: Americana