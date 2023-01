Tela Quente hoje (23/01) exibe Beleza Da Noite na Globo

A Tela Quente hoje (23/01), segunda-feira, tem como atração o filme Beleza Da Noite, na tela da TV Globo. O longa vai ao ar por volta das 23h55, logo após BBB 23.

Tela Quente hoje (23/01): Beleza Da Noite

Sinopse: Michellini trabalha como babá e decide dar de presente uma boneca para a filha de sete anos, Suellen. Mas, para a decepção da mãe, a menina escolhe uma boneca branca em vez de uma de pele preta. É aí que Michellini passa a se questionar sobre a beleza negra e a autoestima do povo preto. Numa conversa com duas amigas, ela é convencida a participar do Concurso da Beleza Negra do Ilê Aiyê e, assim, quem sabe, mudar a impressão que Suellen tem sobre a beleza do povo preto.

Mais informações

Elenco: Larissa Luz, Mayana Aleixo, Edvana Carvalho, Fernanda Silva, Iana Nascimento, Paula Lice, Véu Pessoa, Evana Jeyssan e Diogo Lopes Filho

Direção: Cecília Amado; Dayse Porto

Nacionalidade: Brasileira