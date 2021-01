Tela Quente hoje (25/01) exibe Minha Vida Em Marte na Globo

O filme nacional Minha Vida Em Marte será exibido na Tela Quente hoje (25/01) na TV Globo. O longa, com Paulo Gustavo, Mônica Martelli e Fiorella Mattheis no elenco, vai ao ar às 23h30, logo após a estreia do BBB21.

publicidade

Minha Vida Em Marte na Tela Quente hoje (25/01)

Sinopse: Fernanda está casada com Tom, com quem tem uma filha de cinco anos chamada Joana. O casal está em meio ao desgaste causado pelo convívio por muitos anos, o que gera atritos constantes. Quem a ajuda a superar a crise é seu sócio Aníbal, parceiro inseparável durante a árdua jornada entre salvar o casamento ou pôr fim a ele.

publicidade

MAIS INFORMAÇÕES

Título Original: Minha Vida em Marte

publicidade

Elenco: Paulo Gustavo, Mônica Martelli, Fiorella Mattheis, Marcos Palmeira

Direção: Susana Garcia

Nacionalidade: Brasileira

Gênero: Comédia