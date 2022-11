Teleton será transmitido diretamente dos estúdios do SBT, em Osasco, a partir dessa sexta (4)

Teleton será transmitido diretamente dos estúdios do SBT, em Osasco, a partir...

Nessa sexta (4) e sábado (5), a 25ª edição do programa da campanha AACD Teleton será transmitido diretamente dos estúdios do SBT, em Osasco. Para celebrar essa data especial, a canção “Depende de Nós”, marco da história do programa, será a música-tema, na voz da cantora Fafá de Belém.

Estão confirmados ainda números musicais ao vivo de Aline Barros, Anavitória, George Henrique & Rodrigo, Gustavo Moura & Rafael, Joelma, KLB, Lexa, Mc Livinho, Molejo, Wanessa Camargo e Juliette.

A transmissão pelo SBT será dividida em duas etapas: na sexta-feira (4), das 22h30 à 1h, e no sábado (5), das 9h à 1h.

A atração será comandada por Daniel, Eliana, Celso Portiolli e Maisa, além de todo elenco do SBT e apresentadores liberados por suas emissoras: Adriane Galisteu, Ana Hickmann, Fabíola Reipert, Luiz Bacci e Reinaldo Gottino (Record TV); Luciana Gimenez e Sonia Abrão (Rede TV!); Joyce Ribeiro e Quintal da Cultura (TV Cultura); e Regina Volpato (TV Gazeta). O evento também terá a presença de influenciadores das redes sociais que tratam da causa da pessoa com deficiência, como Jakson Follmann, Paola Antoninni e Pequena Lô.

“O Teleton sempre valorizou a diversidade. Nosso objetivo é promover encontros de gerações da música, da televisão e da internet a fim de contribuir para o engajamento das pessoas e assim alcançarmos a meta. A pluralidade de estilos também é algo sobre o que temos nos atentado desde as primeiras edições do programa”, comenta a diretora do programa Teleton, Norma Mantovanini.

A meta do Teleton este ano é arrecadar R$ 30 milhões, que serão revertidos em benefício de pessoas com deficiência física de diversas partes do Brasil. Atualmente a Instituição realiza cerca de 800 mil atendimentos anuais. O valor arrecado nos últimos 24 anos pelo programa equivale a 15 milhões de atendimentos.