Tem morador de Alphaville em A Fazenda 14! Confira os primeiros peões confirmados

Nesta terça-feira (6), a Record começou a divulgar a lista oficial dos participantes que estarão em A Fazenda 14, que estreia na próxima semana. A advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra, moradora de Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba, está entre os confirmados.

Além de Deolane, outros cinco participantes foram revelados hoje: a bailarina Ellen Cardoso (Moranguinho), a funkeira Anny Bergatin (Ruivinha de Marte), a vice-campeão do “Power Couple Brasil 5” Deborah Albuquerque, o ex-Ilha Record Thomaz Costa e o ator Iran Malfitano.

Apresentada por Adriane Galisteu, a 14ª edição de A Fazenda estreia na terça-feira (13), mas a emissora fará uma espécie de “esquenta” um dia antes. Na pré-estreia, Galisteu, que estará ao lado de Rico Melquiades, revelará o restante dos participantes e os quatro peões que serão confinados no “Paiol”, dinâmica parecida com a “casa de vidro” do Big Brother Brasil.

O público acompanhará a chegada de todos os participantes em Itapecerica da Serra. O elenco está confinado em um hotel desde o último domingo (4). Nesta edição, o prêmio para o vencedor continua em R$ 1,5 milhão.

Conheça os 6 peões confirmados:

Divulgação