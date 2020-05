“Tem pessoa que só sabe reclamar”, protesta Rogério Lins em prestação de contas sobre covid-19 em Osasco

Durante transmissão de vídeo ao vivo na qual prestou contas sobre investimentos para o combate ao novo coronavírus em Osasco, o prefeito Rogério Lins protestou contra notícias falsas que, afirmou, têm sido espalhadas por opositores nas redes sociais. Ele também rebateu os críticos: “Tem pessoa que só sabe reclamar, só sabe criticar, só sabe politizar o tema e não traz nenhuma ação de benfeitoria”.

“Não adianta só criticar. Ajuda a gente. É momento de união. Por favor, não politizem o tema”, afirmou Rogério Lins. “A gente lamenta que num momento como esse existam pessoas que fiquem politizando o tema, utilizando fake news para tentar ganhar algum crédito político”.

O prefeito de Osasco mencionou ainda as desavenças entre o governador João Doria (PSDB) e o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) com relação à pandemia de covid-19. “Essa divisão que tem do governo federal e do governo do estado só traz prejuízos para nossa população”.