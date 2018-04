Sem um centroavante de peso desde a saída de Jô para o futebol japonês, o Corinthians está perto de acertar a contratação do atacante Roger, do Internacional. O jogador de 33 anos, que foi bem no Botafogo, não está em grande fase no Colorado e deve rescindir contrato com o clube gaúcho.

Publicidade

Roger foi sondado pelo Timão no fim do ano passado, mas acabou indo para o Internacional. O vínculo do jogador com o Alvinegro deve ir até o fim de 2019.

Além do Inter, Roger passou por clubes como Ponte Preta, São Paulo, Palmeiras, Atlético-PR e Chapecoense.