Temer diz que Rubens Furlan “é exemplo para as gerações atuais e as que virão”

Na manhã desta terça-feira (16) foi lançado em sessão especial na Câmara de Barueri um livro sobre os 45 anos de vida pública do prefeito Rubens Furlan (PSDB).

A obra, organizada pelo jornalista João Palma, mostra realizações dos mandatos como vereador, deputado federal e, pela sexta vez, chefe do Executivo barueriense. O livro traz depoimentos de diversas personalidades políticas, empresários e amigos da região e do país, além de familiares, sobre a trajetória do prefeito de Barueri.

O ex-presidente Michel Temer (MDB) enviou um depoimento em vídeo sobre Rubens Furlan. “Fez este município crescer enormemente”, declarou Temer. “Você é um exemplo para as gerações atuais e para as gerações que virão”, emendou o ex-presidente da República.

Foram destacados dados sobre o município, como os que apontam que ela está entre as melhores cidades para se fazer negócios e para se trabalhar, entre outros.

“Barueri, no primeiro governo do prefeito Furlan (iniciado em 1983), era uma cidade-dormitório. Depois, passou a ser uma cidade média. Hoje, Barueri é uma das melhores cidades do estado, inclusive do Brasil”, declarou o vice-prefeito, Beto Piteri.

O prefeito de Itapevi, Igor Soares (Podemos), afirmou que Furlan “transformou a cidade em um celeiro de desenvolvimento que beneficiou todas as cidades vizinhas”.