Temperatura Máxima de hoje (01/11) exibe Juntos e Misturados, com Adam Sandler, na Globo

A Temperatura Máxima de hoje (01/11) vai exibir o filme Juntos e Misturados, com Adam Sandler, na tela da TV Globo. O longa vai ao ar às 13h40, logo após o programa “Escolinha do Professor Raimundo – Nova Geração”.

Temperatura Máxima de hoje (01/11) – Juntos e Misturados

Sinopse: Jim é um viúvo que tem um encontro às cegas desastroso com Lauren, que se separou há pouco tempo devido à traição do marido. Depois do ocorrido, a última coisa que desejam é se reencontrar.

Entretanto, quando Jen, a sócia de Lauren, desiste de uma viagem à África com o namorado e seus cinco filhos, surge a oportunidade para que Lauren desfrute do passeio ao lado de Brendan e Tyler, seus filhos.

O que ela não esperava era que o namorado de Jen também negociasse o pacote com Jim, um de seus funcionários. Ou seja, Jim e suas três filhas encontram Lauren e seus dois filhos em um resort de luxo na África, tendo que dividir as mesmas dependências durante uma semana.

MAIS INFORMAÇÕES:

Título Original: Blended

Elenco: Adam Sandler, Drew Barrymore, Bella Thorne, Terry Crews, Kevin Nelson, Alyvian Alyn

Dubladores: Jim: Alexandre Moreno/ Lauren: Miriam Ficher/ Eddy: Mario Cardoso/ Nickens: Ricardo Telles/ Jen: Maíra Goes/ Hilary: Bruna Laynes/ Lou: Gabi Guimarães/ Espn: Alice Leban/ Brendan: Eduardo Drumond/ Tyler: Yago Machado/ Mfana: Mauro Ramos/ Ginger: Iara Riça/ Mark: Ettore Zuim/ Instrutora: Sheila Dorfman/ Dick: Dario de Castro/ Doug: Mauricio Berger/ Tracy: Christiane Monteiro/ Árbitro: Pádua Moreira

Direção: Frank Coraci

Nacionalidade: Americana

Gênero: Comédia

