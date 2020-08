Temperatura Máxima de hoje (02/08) exibe “As Tartarugas Ninja – Fora Das Sombras” na Globo

A Temperatura Máxima de hoje (02/08) vai exibir o filme “As Tartarugas Ninja – Fora Das Sombras” na tela da TV Globo. O longa, que é dirigido por Dave Green, vai ao ar às 14h02, logo após o programa “Tamanho Família”.

Temperatura Máxima de hoje (02/08) – “As Tartarugas Ninja – Fora Das Sombras”

Sinopse: Auxiliado pelo dr. Baxter Stockman, o Clã do Pé planeja libertar o vilão Destruidor exatamente quando ele é transferido para a prisão. Após o plano de resgate ser descoberto por April O’neal, as Tartarugas Ninja entram em ação para impedi-lo – só que fracassam graças à iniciativa de Krang, um ser alienígena que planeja invadir a Terra. Para enfrentá-los, as tartarugas contam com a ajuda de um novo combatente: Casey Jones, um policial que estava no camburão que conduzia o destruidor quando conseguiu escapar.

Publicidade

Mais informações:

Título original: Teenage Mutant Ninja Turtles – Out of the Shadows

Elenco: Stephen Amell; Noel Fisher; Megan Fox; Alan Ritchson

Dubladores Raphael: Renan Ribeiro/ Michelangelo: Wirley Contaifer/ Leonardo: Andreas Avancini/ Donatello: Fred Mascarenhas/ April O’neil: Sylvia Salustti/ Casey Jones: Duda Ribeiro/ Vernon “Vern” Fenwick: Mário Tupinambá

Direção: Dave Green

Nacionalidade: Americana

Gênero: Aventura