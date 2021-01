Temperatura Máxima de hoje (03/01) exibe Kung Fu Panda 3 na Globo

A Temperatura Máxima de hoje (03/01) vai exibir o filme Kung Fu Panda 3 na tela da TV Globo. O longa vai ao ar às 14h20, logo após “Escolinha do Professor Raimundo – Nova Geração”.

Kung Fu Panda 3 – Temperatura Máxima de hoje (03/01)

Sinopse: Desta vez, mestre Shifu tem como principal ensinamento fazer com que Po aprenda a técnica de dominação do chi, uma espécie de “energia vital”. Porém, o atrapalhado panda acaba se desconcentrando com a chegada do pai de sangue, o panda Li, que o carrega para a vila secreta dos pandas – aguçando o ciúme do Sr. Ping, o “pai” ganso de Po.

Em paralelo, o poderoso touro Kai, o coletor, um centenário inimigo do mestre Oogway, reúne forças para voltar para o mundo dos vivos e tomar o que ele acha que é dele por direito. Caberá a Po e seus amigos impedir o maléfico plano do vilão.

MAIS INFORMAÇÕES

Título Original: Kung Fu Panda 3

Dubladores: Po – Lucio Mauro Filho; Shifu – Leonardo Camillo; Tigresa – Maíra Goes; Macaco – Ricardo Schnetzer; Louva-Deus – Marco Ribeiro; Garça – Philippe Maia; Víbora – Priscila Amorim; Kai – Leonardo José

Direção: Jennifer Yun / Carloni, Alessandro Nelson

Nacionalidade: Chinesa, americana

Gênero: Aventura

