Temperatura Máxima de hoje (03/05) exibe “Vingadores: Era de Ultron” na Globo

A Temperatura Máxima de hoje (03/05) vai exibir o filme “Vingadores: Era de Ultron” na tela da TV Globo. O longa vai ao ar às 13h31, logo após “Tamanho Família”, programa apresentado por Márcio Garcia.

Temperatura Máxima de hoje (03/05) – “Vingadores: Era de Ultron”

Sinopse: Tentando proteger o planeta de ameaças como as vistas no primeiro ‘Os Vingadores’, Tony Stark busca construir um sistema de inteligência artificial que cuidaria da paz mundial. O projeto acaba dando errado e gera o nascimento do Ultron. Capitão América, Homem de Ferro, Thor, Hulk, Viúva Negra e Gavião Arqueiro terão que se unir para, mais uma vez, salvar o dia.

Mais informações:

Título original: The Avengers: Age of Ultron

Elenco: Robert Downey Jr; Chris Evans; Scarlett Johansson; Aaron Taylor Johnson; Jeremy Renner; Mark Ruffalo

Direção: Joss Whedon

Nacionalidade: Americana

Gênero: Ação

