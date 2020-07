Temperatura Máxima de hoje (05/07) exibe “Caça-Fantasmas” na Globo

A Temperatura Máxima de hoje vai exibir o filme “Caça Fantasmas” na tela da TV Globo. A produção americana vai ao ar às 13h49, logo após o programa “Tamanho Família”.

Temperatura Máxima de hoje (05/07) – “Caça-Fantasmas”

Sinopse: Uma respeitada professora da Universidade de Columbia, Erin Gilbert escreveu anos atrás um livro sobre a existência de fantasmas em parceria com a colega Abby Yates. A obra, que nunca foi levada a sério, é descoberta por seus pares acadêmicos e Erin perde o emprego. Quando Patty Tolan, funcionária do metrô de Nova York, presencia estranhos eventos no subterrâneo, Erin, Abby e Jillian Holtzmann se unem e partem para a ação pela salvação da cidade e do mundo.

Mais informações:

Título original: Ghostbusters

Elenco: Leslie Jones; Melissa Mccarthy; Kate Mckinnon; Kristen Wiig

Dubladores: Abby Yates – Márcia Morelli / Erin Gilbert – Angelica Borges/ Jillian Holtzmann – Mabel Cezar/ Patty Tolan – Mônica Rossi/ Kevin Beckman – Mauro Horta/ Rowan North – Jorge Lucas

Direção: Paul Feig

Nacionalidade: Americana

Gênero: Ação