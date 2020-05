Temperatura Máxima de hoje (10/05) exibe “Fala Sério, Mãe!” na Globo

A Temperatura Máxima de hoje (10/05) vai exibir o filme “Fala Sério, Mãe!” na tela da teve Globo. A produção, estrelada por Larissa Manoela, vai ao ar às 13h28, logo após “Tamanho Família”.

Temperatura Máxima de hoje (10/05) – “Fala Sério, Mãe!”

Sinopse: Ângela Cristina, mãe da adolescente Maria de Lourdes, está tendo a experiência de guiar sua filha durante uma das fases mais complicadas da vida. Ela vive uma montanha-russa de emoções, com medos, frustrações e um caminhão de queixas para descarregar. Por outro lado, Malu, como prefere ser chamada, também tem suas insatisfações. Teimosa, sofre com os cuidados excessivos e com o jeito conservador da mãe.

Mais informações:

Título original: Fala Sério, Mãe!

Elenco: Ingrid Guimaraes; Marcelo Laham; Larissa Manoela; Cristina Pereira

Direção: Pedro Vasconcelos

Nacionalidade: Brasileira

Gênero: Comédia