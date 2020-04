Temperatura Máxima de hoje (12/04) exibe “Hop – Rebelde Sem Páscoa” na Globo

A Temperatura Máxima de hoje (12/04) vai exibir o filme “Hop – Rebelde Sem Páscoa” na tela da TV Globo. A animação vai ao ar às 13h58, logo após “The Voice Kids”.

Temperatura Máxima de hoje (12/04) – “Hop – Rebelde Sem Páscoa” na Globo

Sinopse: Junior é um coelho que adora tocar bateria e sonha em fazer sucesso com a música, mas seu pai deseja que ele dê continuidade à tradição milenar e se torne o Coelho da Páscoa. Ele tenta convencer o pai de seu sonho, mas ele não lhe dá ouvidos. Desta forma, Junior parte para Hollywood, onde acredita que poderá enfim se tornar um grande astro. Ao chegar, ele é quase atropelado por Fred Lebre, um jovem que tem sido pressionado pela família para que enfim consiga um emprego. Após a surpresa inicial por encontrar um coelho falante, Fred aceita levá-lo até a mansão que está cuidando, enquanto o dono está viajando. Lá eles se tornam amigos, com Fred ajudando Junior a conseguir espaço no cenário musical. Enquanto isso, o pai de Junior envia as boinas rosas no encalço do filho, sem perceber que uma conspiração está sendo organizada contra si.

Mais informações:

Título original: Hop

Elenco: Gary Cole; Kaley Cuoco; Chelsea Handler; James Marsden

Direção: Tim Hill

Nacionalidade: Americana

Gênero: Comédia

