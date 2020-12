Temperatura Máxima de hoje (13/12) exibe O Espetacular Homem-Aranha 2: A Ameaça de Electro na Globo

A Temperatura Máxima de hoje (13/12) vai exibir o filme O Espetacular Homem-Aranha 2: A Ameaça de Electro na tela da TV Globo. O longa vai ao ar às 13h40, logo após “Escolinha do Professor Raimundo – Nova Geração”.

publicidade

Temperatura Máxima de hoje (13/12) – O Espetacular Homem-Aranha 2: A Ameaça de Electro

Sinopse: Peter Parker adora ser o Homem-Aranha, por mais que ser o herói aracnídeo o coloque em situações bem complicadas, especialmente com sua namorada, Gwen Stacy, e sua tia May. Apesar disto, ele equilibra suas várias facetas da forma que pode.

No momento, Peter está mais preocupado é com o fantasma da promessa feita ao pai de Gwen, de que se afastaria dela para protegê-la. Ao mesmo tempo, ele precisa lidar com o retorno de um velho amigo, Harry Osborn, e o surgimento de um vilão poderoso: Electro.

publicidade

MAIS INFORMAÇÕES

publicidade

Título Original: The Amazing Spider-Man 2

Elenco: Kari Coleman, Chris Cooper, Marton Csokas, Embeth Davidtz, Colm Feore, Sally Field, Jamie Foxx, Andrew Garfield, Paul Giamati, Campbell Scott, Emma Stone

Direção: Marc Webb

Nacionalidade: Americana

Gênero: Ação

…