Temperatura Máxima de hoje (22/03) exibe “Os Guardiões” e “O Espetacular Homem-Aranha 2: A Ameaça de Electro” na Globo

A Temperatura Máxima de hoje (22/03) vai exibir os filmes “Os Guardiões” e “O Espetacular Homem-Aranha 2: A Ameaça de Electro” na tela da TV Globo.

“Os Guardiões” vai ao ar às 13h58, logo após “The Voice Kids”. Em seguida, a Globo exibirá “O Espetacular Homem-Aranha 2: A Ameaça de Electro”. Como não haverá a tradicional transmissão do futebol, que foi interrompido devido a pandemia do novo coronavírus (covid-19), a emissora preencheu a programação com dois filmes para toda a família.

Temperatura Máxima de hoje (22/03) – “Os Guardiões”

Sinopse: Durante a Guerra Fria, uma organização chamada “Patriota” criou um esquadrão de super-heróis, que inclui membros de várias repúblicas soviéticas. Durante muitos anos, os heróis tiveram que esconder suas identidades, mas em tempos difíceis devem se mostrar novamente.

Título original: Zashchitniki

Elenco: Alina Lanina, Sanzhar Madiyev, Sebastien Sisak, Anton Pampushnyy

Direção: Sarik Andreasyan

Nacionalidade: Americana

Gênero: Ação

“O Espetacular Homem-Aranha 2: A Ameaça de Electro”

Sinopse: Peter Parker adora ser o Homem-Aranha, por mais que ser o herói aracnídeo o coloque em situações bem complicadas, especialmente com sua namorada Gwen Stacy e sua tia May. Mas ele equilibra suas várias facetas da forma que pode. No momento, Peter está mais preocupado é com o fantasma da promessa feita ao pai de Gwen, de que se afastaria dela para protegê-la. Ao mesmo tempo, ele precisa lidar com o retorno de um velho amigo, Harry Osborn, e o surgimento de um vilão poderoso: Electro.

Título original: The Amazing Spider-Man 2

Elenco: Andrew Garfield, Emma Stone, Jamie Foxx, Colm Feore, Sally Field, Marton Csokas, Campbell Scott, Chris Cooper, Kari Coleman, Embeth Davidtz, Paul Giamati

Direção: Marc Webb

Nacionalidade: Americana

Gênero: Ação

