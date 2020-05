Temperatura Máxima de hoje (24/05) exibe “O Espetacular Homem-Aranha” na Globo

A Temperatura Máxima de hoje (24/05) vai exibir o filme “O Espetacular Homem-Aranha” na tela da TV Globo. O longa vai ao ar às 13h43, logo após “Tamanho Família”.

Sinopse: Peter Parker é um rapaz tímido e estudioso que foi criado pelos tios, May e Ben. Investigando o desaparecimento dos seus pais, o jovem visita o laboratório do Dr. Curt Connors, na Oscorp, onde é picado por uma aranha. Após desenvolver misteriosos poderes, Peter precisa lidar com as repercussões da morte do seu tio e do início do seu relacionamento com Gwen Stacy. Vestindo o uniforme de Homem-Aranha, ele irá enfrentar o vilão Lagarto, perigoso alter ego de Connors.

Mais informações:

Título original: The Amazing Spider-Man

Elenco: Rhys Ifans, Martin Sheen, Sally Field, Andrew Garfield, Emma Stone, Denis Leary

Direção: Marc Webb

Nacionalidade: Americana

Gênero: Ação