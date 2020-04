Temperatura Máxima de hoje (26/04) exibe “Godzilla” na Globo

A Temperatura Máxima de hoje (26/04) vai exibir o filme “Godzilla” na tela da TV Globo. O longa vai ao ar às 13h36, logo após o programa “Tamanho Família”, que terá participação de Deborah Secco e Mariana Santos.

Temperatura Máxima de hoje (26/04) – “Godzilla”

Sinopse: Joe Brody criou o filho sozinho após a morte da esposa em um acidente na usina nuclear em que ambos trabalhavam, no Japão. Ele nunca aceitou a catástrofe e, 15 anos depois, continua remoendo o acontecido, tentando encontrar alguma explicação. Ford Brody, agora adulto, é soldado do exército americano e precisa lutar desesperadamente para salvar a população mundial – e em especial sua família – do gigantesco, inabalável e incrivelmente assustador monstro Godzilla.

Mais informações:

Título original: Godzilla

Elenco: Aaron Tylor-Johnson, Bryan Cranston, Ken Watanabe, Elizabeth Olsen, Sally Hawkins e Juliette Binoche

Direção: Gareth Edwards

Nacionalidade: Americana

Gênero: Ficção Científica

