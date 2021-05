Temperatura Máxima hoje (02/05) exibe Transformers: O Último Cavaleiro na Globo

A Temperatura Máxima hoje (02/05) tem como atração o filme Transformers: O Último Cavaleiro, na Globo. O longa vai ao ar por volta das 12h30, logo após o Esporte Espetacular.

Temperatura Máxima hoje (02/05) | Transformers: O Último Cavaleiro

Sinopse: Os humanos estão em guerra com os Transformers, que precisam se esconder na medida do possível. Cade Yeager é um de seus protetores, liderando um núcleo de resistência situado em um ferro-velho. É lá que conhece Izabella, uma garota de 15 anos que luta para proteger um pequeno robô defeituoso. Paralelamente, Optimus Prime viaja pelo universo rumo a Cybertron, seu planeta-natal, de forma a entender o porquê de ele ter sido destruído. Só que, na Terra, Megatron se prepara para um novo retorno, mais uma vez disposto a tornar os Decepticons os novos soberanos do planeta.

O filme Transformers: O Último Cavaleiro também está disponível para locação ou compra no YouTube.

MAIS INFORMAÇÕES

Título Original: Transformers: The Last Knight

Elenco: Mark Wahlberg, Laura Haddock, Anthony Hopkins, Isabela Moner

Dubladores: Alexandre Moreno, Jorge Lucas, Reinaldo Pimenta, Miriam Ficher, Ana Helena de Freitas, Rodrigo Antas, Philippe Maia, Mckeidy Lisita, Carlos Gesteira, Milton Parisi, Isabela Quadros, Bruna Laynes, Guilherme Briggs, Eduardo Borgerth

Direção: Michael Bay

Nacionalidade: Americana

Gênero: Ação