Temperatura Máxima hoje (07/03)| Thor: Ragnarok é atração na Globo

Temperatura Máxima hoje (07/03) tem como atração o filme Thor: Ragnarok, na Globo. Estrelado por Chris Hemsworth, o longa será exibido a partir das 12h30, logo após o Esporte Espetacular.

Temperatura Máxima hoje (07/03) | Thor: Ragnarok

Sinopse: Após anos afastado, Thor retorna para casa e descobre que seu pai Odin, rei de Asgard, está desaparecido. Após encontrá-lo, ele toma conhecimento de sua irmã mais velha, Hela, a poderosa e implacável deusa da morte. Com o auxílio de Loki, ele enfrenta Hela, mas durante a batalha, Thor acaba preso em Sakaar, um planeta do outro lado do universo. Agora, ele precisa correr contra o tempo para voltar a Asgard e impedir o Ragnarok, a destruição de seu mundo.

O filme Thor: Ragnarok está disponível no Disney+.

MAIS INFORMAÇÕES

Título Original: Thor: Ragnarok

Elenco: Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett, Idris Elba

Direção: Taika Waititi

Nacionalidade: Americana

Gênero: Ação