Temperatura Máxima hoje (12/12) tem X-Men: Dias De Um Futuro Esquecido na Globo

A Temperatura Máxima hoje (12/12) tem como atração o filme X-Men: Dias De Um Futuro Esquecido na Globo. O longa será exibido às 12h30, logo após o Esporte Espetacular.

Sinopse: No futuro, os mutantes são caçados impiedosamente pelos sentinelas, gigantescos robôs criados por Bolívar Trask. Os poucos sobreviventes precisam viver escondidos, caso contrário, serão também mortos. Entre eles estão o professor Charles Xavier, Magneto, Tempestade, Kitty Pryde e Wolverine, que buscam um meio de evitar que os mutantes sejam aniquilados. O meio encontrado é enviar a consciência de Wolverine em uma viagem no tempo, rumo aos anos 1970. Lá, ela ocupa o corpo do Wolverine da época, que procura os ainda jovens Xavier e Magneto para que, juntos, impeçam que este futuro trágico para os mutantes se torne realidade.

Título Original: X-Men: Days Of Future Past

Elenco: Michael Fassbender, Hugh Jackman, Jennifer Lawrence, James Mcavoy, Ian Mckellen, Patrick Stewart

Direção: Bryan Singer

Nacionalidade: Americana

Gênero: Ação