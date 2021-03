Temperatura Máxima hoje (14/03): Como Treinar Seu Dragão 2 é atração na Globo

Temperatura Máxima hoje (14/03) tem como atração o filme Como Treinar Seu Dragão 2, na Globo. O longa será exibido a partir das 12h30, logo após o Esporte Espetacular.

Temperatura Máxima hoje (14/03) – Como Treinar Seu Dragão 2

Sinopse: Cinco anos após convencer os habitantes de seu vilarejo que os dragões não devem ser combatidos, Soluço convive com seu dragão Fúria da Noite, e estes animais integraram pacificamente a rotina dos moradores da Ilha de Berk. Entre viagens pelos céus e corridas de dragões, Soluço descobre uma caverna secreta, onde centenas de novos dragões vivem.

O local é protegido por Valka, mãe de Soluço, que foi afastada do filho quando ele ainda era um bebê. Juntos, eles precisarão proteger o mundo que conhecem do perigoso Drago Bludvist, que deseja controlar todos os dragões existentes.

Como Treinar Seu Dragão 2 também está disponível na Netflix.

MAIS INFORMAÇÕES

Título Original: How To Train Your Dragon 2

Elenco: Vários

Direção: Dean Deblois

Nacionalidade: Americana

Gênero: Animação