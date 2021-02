Temperatura Máxima hoje (21/02): Piratas do Caribe – A Vingança de Salazar é atração na Globo

Temperatura Máxima hoje (21/02) tem como atração o filme Piratas do Caribe – A Vingança de Salazar, na Globo. Estrelado por Johnny Depp, o longa será exibido a partir das 12h30, logo após o Esporte Espetacular.

publicidade

Temperatura Máxima hoje (21/02): Piratas do Caribe – A Vingança de Salazar

Sinopse: O capitão Salazar é a nova pedra no sapato do capitão Jack Sparrow. Ele lidera um exército de piratas fantasmas assassinos e está disposto a matar todos os piratas existentes na face da Terra. Para escapar, Sparrow precisa encontrar o tridente de Poseidon, que dá ao seu dono o poder de controlar o mar.

publicidade

Piratas do Caribe – A Vingança de Salazar está disponível na plataforma de streaming Disney Plus.

>>> Leia também: Confira como se candidatar a 200 vagas de emprego em novo supermercado em Barueri

publicidade

MAIS INFORMAÇÕES

Título Original: Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales

Elenco: Javier Bardem; Johnny Depp; Kaya Scodelario; Brenton Thwaites;

Dubladores: Capitão Jack Sparrow: Jorge Lucas/ Capitão Salazar: Marco Antonio Abreu/ Capitão Hector Barbossa: Mauro Ramos/ Henry Turner: Daniel Figueira/ Carina Smyth: Giulia Nadruz/ Gibbs: Isaac Bardavid/ Shansa:Leticia Bortoletto/ Scarfield: Silvio Giraldi/ Will Turner: Felipe Grinnan.

Direção: Joachim Rønning, Espen Sandberg

Nacionalidade: Americana

Gênero: Aventura