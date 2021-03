Temperatura Máxima hoje (21/03) | Jumanji: Bem-Vindo À Selva é atração na Globo

Temperatura Máxima hoje (21/03) tem como atração o filme Jumanji: Bem-Vindo À Selva, na Globo. O longa com Dwayne Johnson será exibido a partir das 12h30, logo após o Esporte Espetacular.

Temperatura Máxima hoje (21/03) – Jumanji: Bem-Vindo À Selva

Sinopse: Quatro adolescentes encontram um videogame cuja ação se passa em uma floresta tropical. Empolgados com o jogo, eles escolhem seus avatares para o desafio, mas um evento inesperado faz com que eles sejam transportados para dentro do universo fictício, transformando-os nos personagens da aventura.

O filme Jumanji: Bem-Vindo À Selva também está disponível para compra no YouTube.

MAIS INFORMAÇÕES

Título Original: Jumanji: Welcome To The Jungle

Elenco: Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart E Karen Gillan

Direção: Jake Kasdan

Nacionalidade: Americana

Gênero: Ação