Temperatura Máxima hoje (23/05) exibe Peter Pan na Globo

Temperatura Máxima hoje (23/05) tem como atração o filme Peter Pan, na Globo. O longa será exibido por volta das 12h45, logo após o Esporte Espetacular.

Temperatura Máxima hoje (23/05) – Peter Pan

Sinopse: Peter é um menino travesso de 12 anos que vive em um sombrio orfanato em Londres. Em uma noite inacreditável, Peter é levado do orfanato a um mundo fantástico de piratas, guerreiros e fadas, chamado Terra do Nunca. Lá, ele vive aventuras incríveis enquanto tenta descobrir o segredo de sua mãe, que o deixou no orfanato há tanto tempo. Na companhia da guerreira Princesa Tigrinha e do novo amigo Capitão Gancho, Peter deve derrotar o cruel pirata Barba Negra e se tornar o herói da Terra do Nunca.

O filme Peter Pan também está disponível para compra ou locação no YouTube.

MAIS INFORMAÇÕES

Título Original: Pan

Elenco: Garrett Hedlund, Hugh Jackman, Rooney Mara, Levi Miller

Dubladores: Barba Negra: Márcio Simões/ Peter Pan: Matheus Caliano/ Gancho: Renan Freitas/ Tigrinha: Angelica Borges/ Smee: Marcelo Garcia/ Nibs: Arthur Salerno/ Chefe: José Santa Cruz/ Mary: Ana Lúcia Granjeiro/ Bishop: Malta Júnior/ Madre Barnabas: Vânia Alexandre

Direção: Joe Wright

Nacionalidade: Americana

Gênero: Fantasia