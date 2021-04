Temperatura Máxima hoje (25/04): Histórias Cruzadas é atração na Globo

Temperatura Máxima hoje (25/04) tem como atração o filme Histórias Cruzadas, na Globo. O longa, com Viola Davis, será exibido por volta das 12h30, logo após o Esporte Espetacular.

Temperatura Máxima hoje (25/04) | Histórias Cruzadas

Sinopse: Nos anos 1960, a jovem Skeeter retorna para sua cidade de origem, no interior do estado do Mississipi, determinada a se tornar uma escritora. Ela começa a entrevistar as mulheres negras da região, que deixam suas vidas para trabalhar na criação dos filhos da elite branca. Com a ajuda de Aibileen Clark, a empregada da sua melhor amiga, Skeeter irá enfrentar muitas críticas para revelar a dura realidade da sua época. Vencedor do Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante.

O filme Histórias Cruzadas também está disponível para assistir no Amazon Prime Video.

Título Original: The Help

Elenco: Emma Stone, Viola Davis, Bryce Dallas Howard, Octavia Spencer, Jessica Chastain, Ahna O’reilly

Dubladores: Adriana Pissardini, Alessandra Araújo, Angelica Santos, Cecilia Lemes, Leticia Quinto, Luciana Baroli, Melissa Garcia, Raquel Marinho, Rosa Maria, Marcelo Campos, Bruna Quinto, Angela Couto, Arlete Montenegro, Denise Reis, Fatima Silva, Guiga Lopes, Helio Vaccari, Isabel De Sá, Luiz Antonio, Marcio Marconato, Marco Antonio Abreu, Marco Aurelio Campos, Nestor Chiesse, Ricardo Sawaya, Rosana Beltrame, Samira Fernandes, Sergio Corcetti Silvio Giraldi, Vinny Takahashi, Zaira Zordan

Direção: Tate Taylor

Nacionalidade: Americana, Indiana, Árabe-Emiradense

Gênero: Drama