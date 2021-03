Temperatura Máxima hoje (28/03) exibe Truque De Mestre na Globo

Temperatura Máxima hoje (28/03) tem como atração o filme Truque De Mestre, na tela da TV Globo. O longa com Jesse Eisenberg e Morgan Freeman no elenco será exibido a partir das 12h30, logo após o Esporte Espetacular.

publicidade

Temperatura Máxima hoje (28/03) – Truque De Mestre

Sinopse: Daniel Atlas é o carismático líder do grupo de ilusionistas chamado The Four Horsemen. O que poucos sabem é que, enquanto encanta o público com suas mágicas sob o palco, o grupo também rouba bancos em outro continente e distribui a quantia roubada nas contas dos próprios espectadores.

Estes crimes fazem com que o agente do FBI Dylan Hobbs esteja determinado a capturá-los de qualquer jeito, ainda mais após o grupo anunciar que em breve fará seu assalto mais audacioso. Para tanto, ele conta com a ajuda de Alma Vargas, uma detetive da Interpol, e também de Thaddeus Bradley, um veterano desmistificador de mágicos que insiste que os assaltos são realizados a partir de disfarces e jogos envolvendo vídeos.

publicidade

publicidade

O filme Truque De Mestre também está disponível para compra ou locação no YouTube.

COMÉDIA// Resgate, sucesso da Netflix, ganha paródia gravada em Pirapora do Bom Jesus com Whindersson Nunes

MAIS INFORMAÇÕES

Título Original: Now You See Me

Elenco: Jesse Eisenberg, Isla Fisher, Dave Franco, Morgan Freeman, Woody Harrelson, Mark Ruffalo

Dubladores: Dario de Castro, Jorge Lucas, Sylvia Salustti, Marcelo Garcia, Hércules Franco, Andreas Avancini, Adriana Torres, Pádua Moreira, Mauro Horta, Sergio Fortuna, Samir Murad, Rita Lopes, Evie Saide, Rita Lopes, Reginaldo Primo, Mário Tupinambá

Direção: Louis Leterrier

Nacionalidade: Americana, francesa

Gênero: Suspense