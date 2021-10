Temperatura Máxima hoje (31/10) tem Máquinas Mortais na Globo

A Temperatura Máxima hoje (31/10) tem como atração o filme Máquinas Mortais na tela da TV Globo. O longa será exibido por volta das 12h30, logo após o Esporte Espetacular.

publicidade

Temperatura Máxima hoje (31/10): Máquinas Mortais

Sinopse: Anos depois da “Guerra dos Sessenta Minutos”. A Terra está destruída e, para sobreviver, as cidades se movem em rodas gigantes, conhecidas como Cidades Tração, e lutam com outras para conseguir mais recursos naturais. Quando Londres se envolve em um ataque, Tom é lançado para fora da cidade junto com uma fora-da-lei e os dois juntos precisam lutar para sobreviver e ainda enfrentar uma ameaça que coloca a vida no planeta em risco.

publicidade

O filme Máquinas Mortais também está disponível para compra no YouTube.

FAVELA OH…// Vereador quer Dia da Favela no calendário oficial de Osasco

publicidade

MAIS INFORMAÇÕES

Título Original: Mortal Engines

Elenco: Hera Hilmar; Hugo Weaving; Jihae; Leila George; Robert Sheehan; Stephen Lang

Dubladores: Carla Pompílio; Carol Crespo; Gustavo Pereira; Hélio Ribeiro; Luisa Palomanes; Sérgio Fortuna

Direção: Christian Rivers

Nacionalidade: Americana

Gênero: Aventura