Temperatura sobe um pouco nesta terça-feira

A previsão do tempo para esta terça-feira (2) indica um dia mais quente em comparação com a segunda-feira (1). O dia será predominantemente ensolarado, com algumas variações ao longo do período. Ao amanhecer, haverá nevoeiro, que deve se dissipar conforme o sol ganha força. No entanto, à medida que a noite se aproxima, há previsão de aumento da nebulosidade. Este aumento das nuvens pode trazer uma leve queda na temperatura, mas não deve resultar em chuva.

publicidade

Osasco

Mínima: 13°C

publicidade

Máxima: 26°C

Barueri

publicidade

Mínima: 11°C

Máxima: 25°C

publicidade

Carapicuíba

Mínima: 12°C

Máxima: 25°C

publicidade

publicidade

*Com informações do Climatempo.