Tempo nublado e temperaturas amenas previstas para quarta-feira (5) na região

A previsão do tempo para esta quarta-feira (5) na região indica condições climáticas semelhantes às de ontem (4). Espera-se sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite, o céu deve permanecer com muitas nuvens. Não há previsão de chuva.

publicidade

As temperaturas devem variar entre a mínima de 13°C e a máxima de 23°C.

publicidade

Osasco

Mínima: 15°C

Máxima: 23°C

publicidade

Barueri

Mínima: 13°C

publicidade

Máxima: 23°C

Carapicuíba

publicidade

Mínima: 14°C

Máxima: 22°C

publicidade

*Com informações do Climatempo.