Temporal deixa ruas alagadas na Zona Norte de Osasco – Veja imagens

As ruas da Zona Norte de Osasco sofreram com as fortes chuvas que caíram sobre a cidade na tarde desta quinta-feira, 29. Na Raddar, no trevo dos bairros Mutinga, Bonança, Helena Maria e Baronesa as ruas ficaram alagadas.

Já na Avenida Cruzeiro do Sul, no Jd. Rochdale, a água invadiu as ruas e o trânsito de veículos e até de pessoas ficou impossível.

Na Avenida Ônix a situação não foi diferente e, com o transbordamento do córrego, os motoristas tiveram que esperar a água baixar para conseguir passar.

Há relatos de alagamentos também na Zona Sul da cidade, principalmente na região Central e nas proximidades da Prefeitura de Osasco.

Credito das Fotos: Osasco do Caos