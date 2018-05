Tendências para investimento em criptomoedas para 2018

Investir tem sempre um risco associado, e parte de ser um investidor responsável é ter a certeza que se mantém a par das novidades dos negócios em que está ou deseja se envolver, de modo a poder certificar-se que recebe o seu investimento de volta.

Criptomoedas têm sido um tópico popular no que toca ao sector de tecnologia, com diversos mercados, especialmente online, a disponibilizarem este dinheiro digital, tal como a Bitcoin, como método de pagamento.

Previsões são apenas estimativas da variação do valor destas moedas digitais, e, apesar de as criptomoedas serem consideradas um investimento de risco, se isto for um negócio que esteja a considerar, é importante se manter informado sobre as tendências dos seus possíveis investimentos.

Por isso, hoje trazemos-lhe algumas dicas para fazer um investimento mais informado no que toca a criptomoedas:

Seguir a linha de tendência: esta linha é definida pela direção geral que a moeda se move, se o seu valor aumenta ou diminui. Enquanto que prestar atenção a este detalhe pode ser benéfico para determinar qual será o próximo passo deste dinheiro digital, elas podem ainda agir de forma imprevisível. Mantenha em mente que as linhas de tendências podem curtas, intermédias ou longas.

Utilizar as redes sociais: existem diversas páginas no Reddit e Twitter que você pode acompanhar para aprender mais sobre criptomoedas. Pode ainda utilizar estas plataformas para interagir com outros investidores e manter-se informado sobre o mercado em geral. Tenha a certeza que a informação que colhe vem de alguém com experiencia e bem informado, pois se tiver sorte, a utilização de redes sociais pode-o ajudar a prever as tendências das criptomoedas ao mesmo tempo que o permite construir uma comunidade e manter relação com outros usuários.

Observe a mudança de médias: Mudança de médias é uma ferramenta de análise técnica que o ajuda a simplificar o reconhecimento da tendência. Estas médias são baseadas no valor médio da moeda ao longo de um certo período de tempo. A média a um determinado dia pode ser calculado ao encontrar a média dos últimos 30 dias, e quando conecta todos estes valores num gráfico, pode prever qual será a variação do valor da criptomoeda. Existem ainda mudanças de médias exponenciais, que permitem valorizar mais os últimos dias de transações invés de os contar todos iguais.

Confira volumes de transação: O significado de volume de transação é bastante direto, é definido pela quantidade de moedas movidas em transações durante um período de tempo. Quando existe uma linha de tendência significativa, os volumes de transação costumam ser elevados, ao oposto com quando esta linha está constante. Por este motivo, quando uma moeda desce de valor, é importante verificar o volume que se seguiu a esta descida. Você também quer certificar-se de que os aumentos ocorrem ao longo do tempo. Se vir que o volume de transação caiu durante um aumento de valor, existe uma grande chance de que a linha de tendência elevada esteja a chegar a um fim, e o vice-versa acontece para uma linha de tendência baixa.