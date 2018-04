Tentativa de assalto a joalheria de shopping da região tem tiroteio e suspeito baleado

No início da noite deste domingo, 29, uma tentativa de assalto a uma joalheria no Raposo Shopping teve troca de tiros e um suspeito baleado. De acordo com informações da PM à rádio Toque da Cidade, de Cotia e região, cerca de dez criminosos fortemente armados teriam participado da tentativa de roubo.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde da pessoa que foi baleada.

ATUALIZAÇÃO

Imagens mostram assalto a joalheria no Raposo Shopping

Clientes que estavam no shopping viveram momentos de pânico e corre-corre.

O vídeo abaixo, de Kleber Silva, divulgado na página da rádio Toque da Cidade, mostra a movimentação ao redor do shopping após a tentativa de assalto.