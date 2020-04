A massoterapeuta e terapeuta holóstica Bárbara Pereira vai atender gratuitamente policiais militares do 42° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, em Osasco.

A terapeuta, que é fundadora e presidente do projeto Curadas para Amar, vai desenvolver um trabalho voluntário de terapia holística com os policiais militares do batalhão.

“A terapia holística cuida do ser humano como inteiro e vamos utilizar a ferramenta do aconselhamento”, explicou Bárbara.