Terça (22) tem nova seleção para vagas de operador de atendimento em Barueri

Nesta terça-feira (22), a partir das 9h, haverá uma nova seleção para vagas de operador de atendimento, em Barueri. O processo seletivo será realizado pela Casa do Trabalhador, no Ginásio Poliesportivo José Corrêa.

publicidade

A empresa contratante é a Liderança Cobranças, que fica em Barueri. A companhia exige que os candidatos tenham ensino médio completo, morem em Barueri ou na região e tenham 18 anos ou mais. Experiência comprovada em cobrança contará como diferencial para aprovação.

Os turnos de trabalho disponíveis são das 8h às 14h20 e das 14h40 às 21h de segunda a sexta-feira. Aos sábados todos trabalham das 9h às 15h20. A empresa oferece vale-transporte, vale-refeição, comissões, descontos em faculdades e parceria com o Sesc (Serviço Social do Comércio).

publicidade

Os interessados devem comparecer nesta terça (22) com currículo, documento com foto e caneta no Ginásio Poliesportivo José Corrêa (Avenida Guilherme Perereca Guglielmo, 1.000, Centro). Só serão atendidos os candidatos que chegarem até as 11h.

MAIS OPORTUNIDADES// Barueri tem vagas de emprego abertas para vigilante, auxiliar de limpeza, empilhador e mais