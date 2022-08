Terça-feira (2) começa com nevoeiro e sol aparece ao longo do dia

A previsão do tempo indica que a terça-feira (2) começa com nevoeiro, mas o sol predomina nas cidades da região. Segundo o Clima Tempo, não há possibilidade de chuva.

Confira a previsão do tempo em Osasco hoje (2):

A terça-feira será de sol em Osasco, mas com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens devem aumentar ao longo da tarde, com máxima de 26°C e mínima de 14°C.

Tempo em Barueri:

O dia também amanhece com névoa em Barueri, mas o sol aparece com nuvens nesta terça-feira. A mínima será de 14°C e a máxima de 26°C.

Carapicuíba

A temperatura máxima será de 25°C e a mínima será de 13°C hoje.

Com informações do Clima Tempo