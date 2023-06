A terça-feira (6) será mais um dia de sol e com nuvens apenas ao amanhecer. As temperaturas não sobem e permanecem amenas durante o dia. A noite segue com céu aberto, com poucas nuvens.

publicidade

Veja como ficam os termômetros na região:

Osasco

publicidade

Mínima: 14°C

Máxima: 24°C

publicidade

Barueri

Mínima: 14°C

Máxima: 24°C

Carapicuíba

Mínima: 13°C

Máxima: 23°C

*Com informações do Climatempo.