Terça-feira (6) é dia de doação de sangue em Osasco; saiba como agendar

O SuperShopping Osasco realiza nesta terça-feira (6) mais uma edição da campanha de doação de sangue AmorSeDoa. A ação será realizada das 10h às 16h, no 2º Piso do empreendimento, ao lado da Centauro.

Os interessados em participar devem agendar horário no site do Sympla, e comparecer com documento com foto. Podem se inscrever pessoas com idade entre 16 e 69 anos, desde os menores apresentem autorização do responsável.

O doador precisa estar alimentado, evitar alimentos gordurosos no dia anterior, pesar mais de 52 quilos, estar descansado e não ter feito nenhuma tatuagem nos últimos 12 meses.

SERVIÇO

Campanha por doação de sangue AmorSeDoa

Quando: Terça-feira 06/09 das 10h às 16h

Agendamento prévio: Sympla