Terça-feira segue com predomínio de sol na região

A previsão para esta terça-feira (18) é de um dia semelhante ao desta segunda-feira (17), com predomínio de sol pela manhã e começo da tarde. No entanto, as nuvens devem aumentar gradualmente a partir do período da tarde.

De acordo com os meteorologistas, não há expectativa de chuva ao longo desta terça, apenas com o aumento da nebulosidade. As temperaturas permanecerão amenas, típicas do outono.

A máxima prevista para hoje é de 28ºC, enquanto a mínima não deve passar dos 15ºC. Os ventos seguem fracos a moderados, com rajadas de até 30 km/h.

Osasco

Mínima: 17°C

Máxima: 29°C

Barueri

Mínima: 15°C

Máxima: 28°C

Carapicuíba

Mínima: 16°C

Máxima: 28°C

*Com informações do Climatempo.