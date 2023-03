Terça-feira tem esmaltação e corte de cabelo gratuitos no Terminal da EMTU em Carapicuíba

O Terminal Metropolitano de Carapicuíba, no Centro, receberá uma ação especial para lembrar do Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 8 de março. Nesta terça-feira (7), quem passar pelo local poderá contar com serviços de esmaltação e corte de cabelo gratuitos.

publicidade

A ação é realizada pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo), em parceria com a Embelleze. Os cortes serão oferecidos para homens e mulheres.

SERVIÇO

publicidade

Embelezamento – Cortes de cabelo

Quando: terça-feira, 07/03

Onde: Terminal Carapicuíba (Rua Diógenes Ribeiro de Lima, 10, Carapicuíba)