Terça-feira tem feira de franquias em Osasco

A primeira edição em Osasco da FranchiseB2B, uma das maiores feiras de franquias do país, será realizada nesta terça-feira (2), das 8h às 20h, no hotel Urban By Unu.

publicidade

O evento, que visa expandir os negócios do setor em Osasco e região, tem entrada gratuita. Os organizadores pedem que os participantes levem dois quilos de alimentos não perecíveis, que serão doados para uma instituição sem fins lucrativos da região.

Com um modelo assertivo e diferenciado, o evento reunirá diversas marcas que atenderão os visitantes de modo personalizado e com hora marcada. O agendamento pode ser feito no site www.franchiseb2b.com.br, onde estão disponíveis mais informações.

publicidade

SERVIÇO

FranchiseB2B Osasco 2023

publicidade

Quando: Terça-feira, 2 de maio, das 8h às 20h

Onde: Urban By Unu (Avenida Santo Antonio, 1.453, Vila Osasco)

Entrada gratuita