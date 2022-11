Termina amanhã campanha da Enel para contas de luz em atraso

Termina amanhã (30) a campanha “Quita fácil, Campeão”, feita pela Enel em parceria com a Flexpag, fintech das utilities, para incentivar o pagamento de faturas vencidas há mais de 61 dias, e que sejam realizados via cartão de crédito em até 21x.

Os consumidores podem optar por essa modalidade de pagamento com taxa de serviço zerada, e poderão negociar as suas dívidas até 30 de novembro.

O consumidor pode quitar quantas faturas desejar, aproveitando a taxa de serviço zerada para parcelamentos, desde que ao menos uma das contas esteja em aberto por mais de 61 dias na seleção de pagamento a ser realizado.

Para aderir, é preciso entrar no site da Enel Brasil, clicar no link, selecionar o estado de que precisa de atendimento, e ir para a seção de agência virtual e escolher ‘quitar débitos em aberto’, e em seguida realizar o cadastro na plataforma da Flexpag, informando o número da conta contrato da fatura de energia, selecionar as contas de pagamento e receber assim uma proposta para escolher em quantas parcelas deseja dividir.

Os clientes com faturas vencidas há mais de 61 dias podem parcelar as contas em atraso em até 12 vezes (entrada + 11 parcelas) sem juros. Quem preferir, pode negociar em até 21 parcelas sem juros no cartão de crédito.

Já os clientes com faturas vencidas há mais de 180 dias podem parcelar em até 6 vezes (entrada + 5 parcelas cobradas nas faturas de energia subsequentes) com desconto de até 30% sobre o débito total (após atualização de IPCA e Juros Mora).