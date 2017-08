Terminal do Km 21 será inaugurado nesta quarta, 16

O Terminal Intermunicipal do Km 21, localizado na divisa entre Osasco e Carapicuíba, será inaugurado na manhã desta quarta-feira, 16, informou, na tarde desta terça, a Prefeitura osasquense.

Publicidade

O evento contará com as presenças do governador Geraldo Alckmin (PSDB) e dos prefeitos de Osasco, Rogério Lins (Podemos) e Carapicuíba, Marcos Neves (PV), entre outras autoridades.

O Terminal do Km 21 vai abrigar 40 linhas intermunicipais e diversas linhas municipais. Ele foi construído em uma área com mais de 6.000 m² e contém 50 baias de ônibus.