Terminal EMTU de Carapicuíba terá campanha de doação de sangue

O projeto Amor se Doa, em parceria com a Prefeitura de Carapicuíba e a EMTU – Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, realiza nessa quinta-feira, 17, mais uma edição da campanha “Amorsedoa salvando vidas” para doação de sangue no Terminal Metropolitano Carapicuíba.

A ação será das 9h às 15h e os interessados em participar devem fazer o agendamento da doação nesse link. Serão agendados quatro doadores a cada 15 minutos. O uso de máscara no local é obrigatório.

O doador deverá apresentar o comprovante do seu agendamento e um documento oficial de identidade com foto. É necessário ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 52kg, estar descansado, bem alimentado e hidratado (evitar alimentos gordurosos nas três horas que antecedem a doação) e não ter feito tatuagem nos últimos 12 meses.

No local, os profissionais da saúde seguirão todas as medidas sanitárias, como uso de máscara, distanciamento seguro, disponibilização de álcool em gel e material descartável. A iniciativa organizada pelo projeto Amorsedoa conta com a parceria do Banco de Sangue Paulista e do Grupo H. Hemo. A doação de sangue pode salvar até quatro vidas.

Serviço – Doação de Sangue

Local: Terminal Metropolitano Carapicuíba (Rua Diógenes Ribeiro de Lima, 10 – Carapicuíba – SP)

Data: 17/03

Horário: das 9h às 15h

Cadastro/agendamento: https://tinyurl.com/zsk2cxuk