Terminal Metropolitano de Carapicuíba participa do Abril Azul da EMTU

O Terminal Metropolitano de Carapicuíba será um dos sete locais escolhidos para participar do Abril Azul, campanha dedicada à conscientização sobre o autismo que a EMTU – Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo preparou para informar os passageiros sobre a condição de saúde e a importância de promover a inclusão de pessoas com o Transtornos de Espectro Autista – TEA.

publicidade

No dia 26 de abril, profissionais da saúde e estudantes da Escola de Enfermagem PROZ vão dar visibilidade e difundir informações sobre o espectro autista e realizar testes de glicemia e aferição de pressão arterial nos passageiros do Terminal. Os outros terminais que vão participar da campanha e terão ações de conscientização serão: Santo André, Diadema, São Mateus, Parque Cecap e Jabaquara.

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), mais de 70 milhões de pessoas no mundo têm autismo. O transtorno engloba um grupo de afecções do neurodesenvolvimento, cujas características envolvem alterações qualitativas e quantitativas da comunicação, seja linguagem verbal e/ou não verbal, da interação social e do comportamento caracteristicamente estereotipados, repetitivos e com gama restrita de interesses.

publicidade

O dia 2 de abril foi definido como o Dia Mundial de Conscientização do Autismo e a campanha Abril Azul foi criada em 2007 pela Organização das Nações Unidas (ONU), com o intuito de conscientizar sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Serviço

publicidade

Abril Azul – Terminal Metropolitano de Carapicuíba

Data: 26/04 // Local: Terminal Metropolitano Carapicuíba (Rua Diógenes Ribeiro de Lima, 10 – Carapicuíba)